Wekdienst 9/10: Nationale Reddingsvloot oefent • Military Boekelo

Eerst het weer: vandaag begint vooral in het noordoosten met mist. In de loop van de dag is het overal zonnig en bij weinig wind wordt het 15 tot 17 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Bij de Jagersplas in Zaandam houdt de Nationale Reddingsvloot (NRV) een landelijke oefening. Doel is om te trainen op grootschalige waterhulpverlening bij overstromingen en waterincidenten. De NRV bestaat uit eenheden van brandweer en reddingsbrigades.

Een van de grootste paardentopsportevenementen van Nederland bestaat 50 jaar: de Military Boekelo-Enschede. Vandaag staat het meest spectaculaire onderdeel op het programma, de crosscountry, die tienduizenden toeschouwers trekt.

De laatste grote wielerklassieker van dit jaar wordt verreden: de Ronde van Lombardije. In de volksmond wordt de Italiaanse wielerwedstrijd ook wel de Koers van de Vallende Bladeren genoemd. De rit start in Como aan de Zwitserse grens en eindigt na 239 kilometer rond 17.00 uur in Bergamo.

Wat heb je gemist?

De zeer strenge abortuswet in Amerikaanse staat Texas is toch weer van kracht. Twee dagen geleden had een rechter de omstreden wet nog opgeschort. Texas was tegen dat besluit in beroep gegaan en heeft nu van het hof gelijk gekregen.

Daarmee zijn in Texas alle abortussen weer verboden vanaf het moment dat de hartslag van de foetus kan worden vastgesteld. Dat is meestal rond week zes, een moment dat sommige vrouwen nog niet eens weten dat ze in verwachting zijn. De regering van president Biden probeert de wet van tafel te krijgen omdat die tegen de grondwet zou ingaan.