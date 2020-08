Opnieuw rellen in Haagse Schilderswijk, meer dan twintig arrestaties

Voor de tweede avond en nacht op rij is de Haagse Schilderswijk toneel geweest van rellen. De politie heeft de mobiele eenheid ingezet om de orde te herstellen. Meer dan twintig mensen zijn aangehouden.

Buurtpreventieteams, jongerenwerkers en wijkagenten liepen 's avonds door de wijk om in gesprek te gaan met bewoners en de jeugd op straat. Volgens de politie was de sfeer goed tot 23.00 uur.

In de omgeving van de Vaillantlaan gooiden jongeren daarna met stenen, eieren en zwaar vuurwerk naar agenten, zegt de politie. Dat gebeurde onder meer vanaf de daken.

Twee ramen van politievoertuigen sneuvelden. Bij een surveillancevoertuig dat onderweg was naar een melding werd een verkeersbord door de ruit gegooid. Later op de avond werd de ruit vernield van een politiekraan die in de omgeving reed.

Daarnaast werd brand gesticht op een druk kruispunt: