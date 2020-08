Opnieuw rellen in Haagse Schilderswijk

Voor de tweede dag op rij is de Haagse Schilderswijk toneel geweest van rellen. De politie heeft de Mobiele Eenheid ingezet om de orde te herstellen.

In de omgeving van de Vaillantlaan gooiden jongeren met stenen, eieren en zwaar vuurwerk naar agenten. De politie riep de groep daarna op om weg te gaan. Toen daar niet voldoende gehoor aan werd gegeven kwam de ME in actie.