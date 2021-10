Vijf jaar cel voor man die op Amsterdamse pont zomaar iemand neerstak

Een man die vorig jaar een willekeurig slachtoffer neerstak op een pont in Amsterdam heeft vijf jaar celstraf gekregen. De 32-jarige dader stak in de nacht van 15 augustus 2020 een man vanuit het niets in zijn borstkas. Het slachtoffer raakte zwaargewond. Na het steekincident sprong hij in het IJ en werd uit het water gehaald.

Toen de dader van de pont stapte heeft hij ook nog een baksteen naar een omstander gegooid die op de rug werd geraakt. Vervolgens heeft hij geprobeerd twee agenten te raken met een baksteen. Een van de twee agenten voelde zich zo bedreigd dat hij de man in zijn been schoot, waarna ze de man konden oppakken.

Toerekeningsvatbaar

De dader had geen vaste woon- en verblijfplaats. Hij is onder meer veroordeeld voor poging tot doodslag, een mishandeling en twee bedreigingen "in een zeer korte tijdspanne van nog geen tien minuten", staat in de uitspraak. De man moet ook een schadevergoeding betalen van bijna 3500 euro.

Het OM had drie jaar cel en tbs geëist, maar volgens de rechtbank was de dader volledig toerekeningsvatbaar. Gezien een eerdere veroordeling voor geweld was een hogere straf van vijf jaar daarom op zijn plaats.