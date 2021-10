Van Gaal ziet met moeizame zege gelijk bewezen: 'Ik had het al voorspeld'

Van Gaal: 'Ik heb het voorspeld, dit zijn heel moeilijke wedstrijden' - NOS

Sprankelend was het niet, die conclusie konden de bondscoach en spelers van het Nederlands elftal na de 1-0 overwinning op Letland wel trekken. Maar toch overheerste in Riga vooral tevredenheid, in de wetenschap dat Oranje opnieuw een goede stap zette in de richting van deelname aan het WK volgend jaar. "Vanochtend vroegen supporters die we bij de training tegenkwamen wanneer ik tevreden zou zijn. Bij 1-0, zei ik. Nou, dat is het geworden", zei Louis van Gaal. "Maar het had ook 4-0 kunnen zijn, want we hebben zo'n vijftien kansen gecreëerd." 'Gevecht' De bondscoach had zijn spelers al gewaarschuwd: een ontmoeting met een klein voetballand als Letland betekent geen garantie voor een eenvoudige overwinning. Van Gaal: "Dit soort wedstrijden zijn heel moeilijk, dat had ik voorspeld. Zij spelen met twee rijtjes van vier spelers, een man ervoor en een lange spits. Dan is elke lange bal een gevecht." In de tweede helft maakte Noa Lang zijn debuut in het Nederlands elftal. Bekijk hieronder de reactie van de aanvaller van Club Brugge, die naar eigen zeggen niet nerveus was geweest.

Zelfverzekerde Lang blij met debuut in Oranje: 'Was niet nerveus' - NOS

Van Gaal: "Je kunt zeggen dat het niet zo geweldig was, maar wij hebben gewonnen en Turkije-Noorwegen was 1-1. We zijn dus weer een stap dichter bij ons doel: het WK. Daar gaat het uiteindelijk om." Van Dijk kan genieten Virgil van Dijk sloot zich bij die conclusie aan. "We wisten van tevoren dat het een gevecht zou worden. Ik denk dat we de mogelijkheden op de 2-0 wel hadden, maar die valt niet en dan moet je er alles aan doen om de nul te houden en de zege te pakken." Ondanks de weinig spectaculaire wedstrijd had de aanvoerder van Oranje zich in Letland wel vermaakt. "Ik geniet enorm, want ik ben er lang uit geweest", aldus Van Dijk, die vorig seizoen maanden aan de kant stond met een zware knieblessure. "Met Oranje spelen, als aanvoerder, is het hoogst haalbare. Het is geweldig, ik ben er trots op." Bekijk hieronder de reacties van Virgil van Dijk, matchwinner Davy Klaassen en Memphis Depay.

De overwinning op de Letten kwam tot stand door een goal van Davy Klaassen, die daarmee niet voor het eerst tekende voor de openingstreffer in een wedstrijd. "Ik raakte de bal perfect", zei de middenvelder van Ajax. "Hij ging niet eens zo ver in de hoek, maar was wel zo goed dat de keeper niet veel tijd had." In de laatste minuut zag Klaassen tot z'n opluchting dat doelman Justin Bijlow de gelijkmaker van Letland voorkwam. "Zij doen in principe niks de hele wedstrijd, maar zo'n balletje komt dan toch. Die pakt Justin heel goed. Dat hadden we eigenlijk voor moeten zijn, door al de 2-0 en 3-0 te maken." Van Gaal blikt vooruit Maandag vervolgt het Nederlands elftal de kwalificatiereeks voor het WK in Qatar met een thuiswedstrijd tegen Gibraltar. Maar eerst is er volgens Van Gaal ruimte om na te genieten van de derde zege sinds zijn aantreden als bondscoach. "We hebben straks nog een diner, slapen morgen lekker uit en gaan dan rustig terug naar Nederland", zei Van Gaal, voordat hij toch opnieuw met een waarschuwing kwam. "Daarna gaan we ons voorbereiden op Gibraltar. Dat wordt niet makkelijk, want die gaan 1-6-3-1 spelen. Ga daar maar aan staan."