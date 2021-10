Duitsland behoudt ruime voorsprong in WK-kwalificatie met winst op Roemenië

Duitsland heeft zich in Hamburg met 2-1 langs Roemenië geworsteld. Ook in Boekarest, eerder in deze WK-kwalificatiereeks, werd er nipt (0-1) gewonnen van de Roemenen.

Duitsland gaat door de zege nog altijd ruim aan de leiding in groep J. Noord-Macedonië, dat met 4-0 van Liechtenstein won, staat tweede met zes punten minder dan de Duitsers. Armenië speelde vrijdagavond met 1-1 gelijk tegen IJsland en staat nu op hetzelfde puntenaantal als Noord-Macedonië, maar heeft een minder doelsaldo.

Roemenië is door de nederlaag gezakt naar de vierde plaats.

