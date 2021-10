Turkije en Noorwegen spelen gelijk tegen elkaar en zien gat met Oranje groeien

In WK-kwalificatiegroep G probeerden Turkije en Noorwegen in een onderling duel uit te vechten wie in het spoor van koploper Oranje zou blijven. In Istanbul eindigde het duel echter in een 1-1 gelijkspel.

Noorwegen, dat aan de wedstrijd begon met evenveel punten als Nederland, had het in Turkije niet makkelijk. De Turken kwamen al snel op voorsprong door geklungel in de Noorse verdediging. Na zes minuten wist Kerem Aktürkoglu op aangeven van Cengiz Ünder de bal achter de Noorse doelman te krijgen.

Zonder sterspeler Erling Haaland, die vanwege een dijbeenblessure niet naar het nationale elftal was afgereisd, kregen de Noren het aanvankelijk niet voor elkaar de gelijkmaker op het scorebord te zetten.

Gat groeit

Toch was het Noorwegen dat de klok sloeg. Vijf minuten voor rust maakte Kristian Thorstvedt uit een corner van dichtbij de 1-1. Even leek het op buitenspel, maar de VAR zag geen reden om het doelpunt af te keuren.Na rust waren er nog weinig echte kansen voor beide ploegen. Turkije had meer de bal, maar creëerde nauwelijks iets.