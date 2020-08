Zelfisolatie voor reizigers uit Nederland in Groot-Brittannië

Reizigers uit Nederland moeten vanaf zaterdag bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk twee weken in quarantaine. Dat heeft de Britse transportminister Grant Shapps bekendgemaakt. Ook reizigers uit Frankrijk, Malta, Monaco en Aruba moeten in zelfisolatie.

Volgens minister Shapps is het besluit genomen omdat in deze landen het aantal besmettingen fors is toegenomen. Landen als Spanje en België stonden al op de lijst van quarantainelanden. "We hebben er hard aan gewerkt om het aantal besmettingen hier naar beneden te krijgen, dan kunnen we het niet toestaan dat we gevallen uit andere landen importeren."

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt op de hoogte gesteld te zijn van het Britse besluit. "Dit betekent dat Groot-Brittannië een code oranje als reisadvies krijgt, omdat Nederlanders daar in quarantaine moeten."

Overhaast vertrek

Premier Boris Johnson zei eerder donderdag dat Groot-Brittannië "meedogenloos" moet zijn. "Zelfs tegen onze beste vrienden en goede partners. Ik denk dat iedereen dat begrijpt."

Voor de Britten komt vooral de beperking van reizen naar Frankrijk hard aan: het is na Spanje het tweede vakantieland. Naar schatting zijn 500.000 Britten nog in het land. Verwacht wordt dat velen van hen overhaast Frankrijk zullen verlaten, voordat de maatregel zaterdag 05.00 Nederlandse tijd ingaat.

In Groot-Brittannië is bij ruim 300.000 mensen bewezen dat ze het virus hebben. Ruim 41.000 Britten zijn eraan overleden.