Sportvliegtuigje crasht in Westerschelde, piloot blijft ongedeerd

Bij Ossenisse in Zeeland is aan het eind van de middag een sportvliegtuig in de Westerschelde gecrasht. De piloot bleef ongedeerd, zegt de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).

Het vliegtuigje was onderweg van Antwerpen naar vliegveld Midden-Zeeland in Arnemuiden toen het boven de Westerschelde in problemen raakte. Het vliegtuig crashte en sloeg over de kop, meldt Omroep Zeeland. Volgens de KNRM zagen passerende schepen het ongeluk gebeuren en die sloegen alarm.

"Onder meer reddingboot Jan van Engelenburg van de KNRM en patrouillevaartuigen van Rijkswaterstaat en de waterpolitie spoedden zich ter plaatse. Aldaar bleek dat het wrak nog dreef", schrijft de reddingsdienst.

De piloot wist zich op eigen kracht uit het vliegtuigje te bevrijden. Hij had geen medische hulp nodig. De precieze oorzaak van het ongeluk is niet bekend. De KNRM en ook de kustwacht konden aan persbureau ANP niet vertellen of het sportvliegtuig kampte met motorproblemen of dat de crash een andere oorzaak had.

Rijkswaterstaat heeft het vliegtuigje geborgen.