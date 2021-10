Kroatië bevestigt dat het migranten de EU-grens over sloeg

De autoriteiten in Kroatië bevestigen dat agenten betrokken waren bij gewelddadige pushbacks van migranten bij de grens met Bosnië en Herzegovina. Eergisteren dook er een video op van mannen in uniform die migranten met wapenstokken terugdreven, de EU-grens tussen Kroatië en Bosnië en Herzegovina over. Agenten sloegen de vluchtelingen.

Het hoofd van de politie in Kroatië zegt dat drie leden van een interventie-eenheid uit hun functie zijn ontheven. Zij kunnen meer disciplinaire maatregelen verwachten. "Het is onze plicht om dit tot op de bodem uit te zoeken."

De pushbacks zijn in strijd met het internationaal recht. Hulporganisaties protesteren er al jaren tegen. De Europese Commissie riep Kroatië en ook Griekenland gisteren op om onderzoek te doen naar de beschuldigingen.

De Kroatische minister van Binnenlandse Zaken Bozinovic zei gisteren al dat er een onderzoeksteam was aangesteld. Bozinovic zegt nu dat hij ervan uitgaat dat verschillende politieagenten hun macht misbruikten. Hij verwacht binnenkort meer informatie.

Gemaskerde mannen

Een onderzoekscollectief van onder meer Pointer en de Franse krant Libération publiceerde de beelden van gemaskerde mannen die in Kroatië migranten de grens naar Bosnië en Herzegovina over slaan. Volgens Pointer is het de eerste keer dat de pushbacks op deze plek op hoogwaardige kwaliteit zijn gefilmd. Kroatië ontkende tot nu toe altijd dat illegale pushbacks plaatsvonden.

In dit fragment uit het programma Pointer is te zien hoe de gemaskerde mannen geweld tegen de vluchtelingen gebruiken: