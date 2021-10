Oranje wint voor derde keer op rij onder Van Gaal: 1-0 winst op Letland

Bondscoach Louis van Gaal liet deze week geen kans onbenut om het in de hoofden van zijn spelers te prenten: de uitwedstrijd tegen voetbaldreumes Letland, in dat kleine stadion in Riga, zou geen gemakkelijke opgave worden. En inderdaad, het Nederlands elftal boekte vrijdagavond na een moeizaam duel maar een kleine overwinning: 1-0.

De WK-kwalificatiezege op de Letten, die tot stand kwam door een doelpunt van Davy Klaassen, was de derde sinds het aantreden van Van Gaal. Omdat concurrenten Turkije en Noorwegen gelijkspeelden, gaat Oranje nu alleen aan de leiding in de kwalificatiegroep voor het WK van volgend jaar.

'Mister 1-0' slaat toe

Het Nederlands elftal, dat begon met Guus Til als vervanger van de geschorste Georginio Wijnaldum, nam het initiatief in Letland al snel in handen. Tot grote kansen leidde dat niet meteen, al stichtte Memphis Depay na een kwartier gevaar met een kopbal die voorlangs ging.

Een paar minuten later kwam Oranje op voorsprong. Klaassen, die de reputatie geniet dat hij vaak voor de openingstreffer zorgt, volleerde raak uit een corner van Depay. Het was Klaassens vierde Oranje-goal in 2021 en de vierde keer dat hij daarmee het eerste Nederlandse doelpunt van een wedstrijd maakte.