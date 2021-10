Opmars darter Noppert eindigt in halve finales World Grand Prix

Darter Danny Noppert is er niet in geslaagd de finale van de World Grand Prix te bereiken. In de halve finales moest de 30-jarige Nederlander zijn meerdere erkennen in de Welshman Jonny Clayton: 4-1.

In aanloop naar de halve finales had Noppert onder anderen landgenoten Michael van Gerwen en Vincent van der Voort verslagen.

Noppert had Clayton eenmaal eerder in zijn carrière getroffen en was toen als winnaar van het podium gelopen. Dit keer stond hij geen enkele keer voor in de wedstrijd. Noppert liet kansen op 2-2 liggen en daarna liep Clayton bij hem weg.

130.000 euro

Het format van de World Grand Prix wijkt iets af van dat van andere grote toernooien. De darters moeten elke leg met een dubbel beginnen, voordat er verder gespeeld kan worden. De finale van het toernooi is zaterdag. De winnaar gaat naar huis met een bedrag van bijna 130.000 euro.

Vorig jaar schopte Dirk van Duijvenbode het bij de World Grand Prix tot de finale, waarmee de naam van 'Aubergenius' - zoals zijn bijnaam luidt - als darter definitief werd gevestigd.