Koploper PEC Zwolle wint van Feyenoord, ruime zege vrouwen Ajax en PSV

PEC Zwolle heeft goede zaken gedaan in de eredivisie voor vrouwen. De Zwolse club won met 2-1 van Feyenoord en blijft zodoende koploper. Ook PSV en Ajax pakten drie punten vrijdagavond. De Eindhovenaren wonnen met 4-1 van Heerenveen en de Amsterdammers waren met 5-0 te sterk voor VV Alkmaar.

De zege van PEC Zwolle was zwaarbevochten. De ploeg van trainer Joran Pot kwam op voorsprong via Moïsa van Koot, maar nog voor rust kwam Feyenoord op gelijke hoogte dankzij een doelpunt van Celainy Obispo.

Feyenoord, dat vorige week met 4-1 won van Ajax, nam in de tweede helft het initiatief. Het lukte de Rotterdammers echter niet om te scoren. PEC lukte dat wel. Met een boogbal wist Jeva Walk de keeper te verrassen.

Ruime zege Ajax

Ajax kende weinig moeite met VV Alkmaar, dat de voorlaatste plaats bezet in de stand. Voor rust was het Marjolein van den Bighelaar die scoorde voor Ajax, na rust kwamen daar via Nadine Noordam, opnieuw Van den Bighelaar, Nikita Tromp en Chasity Grant nog vier goals bij.