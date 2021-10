Zirkzee voorkomt met twee treffers nederlaag Jong Oranje in Zwitserland

Jong Oranje is in de tweede kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap van 2023 tegen het eerste puntenverlies aangelopen. In Lausanne speelde de ploeg van bondscoach Erwin van de Looi met 2-2 gelijk tegen Jong Zwitserland.

Daarmee is Jong Oranje, dat vorige maand in het eerste duel te sterk was voor Jong Moldavië, voorlopig terug te vinden op de vierde plaats in de poule. De groepswinnaar en de beste nummers twee plaatsen zich voor het EK in Georgië en Roemenië.

Streep door goal Ekkelenkamp

De wedstrijd tussen Jong Oranje en Jong Zwitserland voltrok zich vanaf de eerste minuut in een hoog tempo. Dat leverde al snel gevaar op voor beide doelen en, na amper zes minuten spelen, ook een treffer voor de bezoekers.

Jurgen Ekkelenkamp sloeg toe in de rebound van een vrije trap, maar zag dat zijn doelpunt vanwege buitenspel werd afgekeurd. Ten onrechte, bleek uit de herhaling, maar omdat er in Zwitserland geen videoscheidsrechter aanwezig was, kon de beslissing niet worden teruggedraaid.