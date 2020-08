Zeker 100.000 flexwerkers raakten afgelopen maanden hun baan kwijt

Dat de coronacrisis de Nederlandse economie ongekend hard raakt is al een tijdje duidelijk. Hoe hard de klap in het tweede kwartaal precies is aangekomen, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek later vandaag bekend. Vooruitlopend daarop publiceert het CBS nu alvast cijfers over corona en de arbeidsmarkt.

Die laten zien hoe kwetsbaar de positie van flexwerkers in crisistijd is. Tussen april en juni daalde het aantal werknemers met een flexibel contract met ruim honderdduizend. In totaal waren er eind juni nog 1,7 miljoen flexwerkers. Dat zijn er 272.000 minder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS.

"De cijfers van CBS bevestigen wat de FNV ook al bijna een half jaar aangeeft: flexibele krachten zijn de eerste slachtoffers van de economische teruggang die sinds half maart is ingezet, ondanks de steunmaatregelen die ook voor hen zijn bedoeld", zegt Tuur Elzinga, vicevoorzitter van vakbond FNV. "De flexibele arbeidsmarkt moet op de schop."

Kelners, winkelmedewerkers en chauffeurs

Er zijn vooral veel minder uitzendkrachten dan vorig jaar, ruim 70.000 in totaal. Dat geldt ook voor zo'n 50.000 oproep- en invalkrachten. Daarnaast valt op dat veel van de getroffen flexwerkers minder dan een half jaar hun baan hadden.

Bijna een vijfde van alle flexwerkers die hun werk kwijtraakten, werkte als kelner of barmedewerker. Ook tienduizenden winkelmedewerkers, chauffeurs en schoonmakers kwamen in de afgelopen maanden thuis te zitten.

Het aantal werknemers met een vaste baan is niet afgenomen ten opzichte van vorig jaar, maar zelfs toegenomen. Datzelfde geldt voor het aantal zelfstandigen. Maar doordat de groep flexwerkers die hun baan verloor zo groot is, is het totaal aantal werkenden wel lager dan vorig jaar.