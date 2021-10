Zoekactie naar vermiste Sumanta in Scharwoude levert niets op

De zoektocht naar het lichaam van de vermiste Sumanta Bansi uit Hoorn heeft niets opgeleverd. Agenten en vrijwilligers hebben deze week een laatste zoekactie gehouden in recreatiegebied De Hulk in Scharwoude, meldt NH Nieuws.

De studente uit Suriname verdween bijna vier jaar geleden. Sumanta was toen 22 en in verwachting. De politie ging er al snel van uit dat ze slachtoffer was van een misdrijf en vermoedelijk niet meer in leven was.

Haar ex-vriend Manodj B. uit Rijswijk is de hoofdverdachte. Hij zit sinds november vorig jaar vast. Volgens politie en justitie zijn er aanwijzingen dat het lichaam van Bansi door B. is opgelost in natriumhydroxide, dat ook wel bijtende soda wordt genoemd.