Ben Saddik krijgt zijn titelgevecht tegen Verhoeven, als vervanger van Overeem

Jamal Ben Saddik neemt op 23 oktober de plaats in van Alistair Overeem, tijdens het titelgevecht tegen regerend wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven. Het duel tussen de twee zwaargewichten is de hoofdact tijdens Glory 79 in de Arnhemse Gelredome.

Overeem moest zich met een blessure afmelden voor de strijd met Verhoeven, net als Ben Saddik in januari van dit jaar. De Belg was gebrand op een herkansing en krijgt die nu.

Ben Saddik was ruim tien jaar geleden de laatste kickbokser die Verhoeven (32) wist te verslaan, maar bij de meest recente ontmoeting van vier jaar geleden waren de rollen omgedraaid. Voorafgaand aan dat treffen waren de spanningen hoog opgelopen.

Spuugincident

Verhoeven verweet Ben Saddik lelijke dingen gezegd te hebben over zijn familie. Tijdens de staredown spuugde Ben Saddik in het gezicht van Verhoeven. De King of Kickboxing bleef rustig en haalde zijn gram in de ring met een technische knock-out.

Bekijk hier het vorige gevecht tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik: