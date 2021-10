Lavreysen wint na olympische titel en wereldtitel nu ook Europese titel

Na de olympische titel en de wereldtitel heeft Harrie Lavreysen nu ook de Europese titel op de sprint gewonnen. Het is voor de 24-jarige baanwielrenner met een indrukwekkende palmares 'pas' zijn allereerste Europese titel.

Op de EK in het Zwitserse Grenchen werd de finale wederom een Nederlands onderonsje, net als bij de Olympische Spelen in Tokio. In twee heats versloeg Lavreysen met overmacht zijn landgenoot en rivaal Jeffrey Hoogland opnieuw.

De eerste heat won de olympisch kampioen met een fietslengte verschil en in de tweede heat klopte hij de 28-jarige Hoogland met een wiellengte.

Speels gemak

Eerder op de avond had Lavreysen met speels gemak zijn halve finale gewonnen van de Rus Michail Jakovlev. Hij pakte in de eerste heat de winst en vloog er in de tweede heat ook overheen, de Rus maakte geen schijn van kans.

Ook Hoogland had aan twee heats genoeg om de Fransman Sébastian Vigier te verslaan, maar moest in de eerste heat wel tot het uiterste gaan om zijn wiel als eerste over de streep te drukken. In de troostfinale won Jakovlev in twee heats uiteindelijk het brons.

Bekijk in de video hieronder hoe Lavreysen en Hoogland hun halve finales wonnen.