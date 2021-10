Lavreysen en Hoogland weer tegenover elkaar in sprintfinale, dit keer bij EK

Baanwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland staan bij de EK in het Zwitserse Grenchen weer tegenover elkaar in de sprintfinale later vanavond. De twee Nederlanders, goed voor het goud en zilver bij de Olympische Spelen in Tokio, wonnen allebei met gemak hun halve finale.

Lavreysen won zijn halve finale van de Rus Michail Jakovlev. De regerend wereldkampioen pakte in de eerste heat de winst en vloog er in de tweede heat overheen. De Rus was gezien.

Herhaling

Ook Hoogland had aan twee heats genoeg om de Fransman Sébastian Vigier te verslaan, maar moest in de eerste heat wel tot het uiterste gaan om zijn wiel als eerste over de streep te drukken.

Een herhaling van de olympische finale in Tokio dus. Toen pakte Lavreysen het goud en Hoogland het zilver. Rond 19.45 uur komen de twee Nederlanders de baan op voor de finale.