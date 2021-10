Opnieuw hockeyer die stopt bij Oranje: Pruyser kiest voor bedrijfsleven

Hockeyer Mirco Pruyser zet een punt achter zijn carrière als international. De 32-jarige aanvaller van Amsterdam vindt het na 142 interlands bij Oranje mooi geweest.

"Dit is het goede moment om te stoppen, ik wil me richten op andere zaken, zoals ons bedrijf", aldus Pruyser, die samen met oud-international Billy Bakker een sportmarketingbedrijf leidt, in gesprek met hockey.nl. "Als ik ervoor ga, doe ik dat 100 procent. Zo hoort dat ook bij Oranje."

Niet langer 'on hold'

Pruyser speelde zijn laatste interland op de Olympische Spelen in Tokio, waar Nederland in de kwartfinales verloor van Australië. Na dat duel gaf hij in gesprek met de nieuwe bondscoach, Jeroen Delmee, al aan te twijfelen over zijn toekomst als international.

Delmee plaatste Pruyser daarop in een groepje spelers dat 'on hold' staat. De betreffende spelers, met behalve Pruyser ook Robbert Kemperman, Sander de Wijn, Jeroen Hertzberger en Seve van Ass, mochten enige tijd nadenken over de vraag of ze zich willen richten op de Spelen van Parijs in 2024.

Jeroen Delmee gaf vorige week een toelichting op zijn eerste selectie.