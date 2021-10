Productie bij VDL Nedcar na hack nog zeker tot donderdag stil

Industrieconcern VDL houdt er rekening mee dat een groot deel van zijn activiteiten nog dagen lang stilliggen. Verschillende bedrijven van VDL Groep kunnen sinds gisternacht gedeeltelijk niet meer produceren door een digitale aanval.

Ook VDL Nedcar in Born is getroffen. Het bedrijf zou op zijn vroegst volgende week donderdag weer kunnen opstarten, bevestigt een woordvoerder in De Limburger. "Het zou fantastisch zijn als we de productie in Born donderdag kunnen hervatten", laat een woordvoerder van VDL Groep aan de NOS weten.

Alles nog in onderzoek

De afgelopen twee dagen bleven duizenden werknemers van het bedrijf thuis. Over de productie bij andere VDL-bedrijven en over welke delen van het bedrijf precies zijn getroffen, doet het concern nog steeds geen uitspraken. "Alles is nog in onderzoek", zegt de woordvoerder tegen De Limburger.

Volgens de krant zeggen experts dat alles erop duidt dat het centrale IT-systeem is gegijzeld. VDL wil niet zeggen of er losgeld is geëist.

Niet alle bedrijven van VDL Groep zijn in dezelfde mate geraakt. Onder de groep vallen 105 bedrijven. Er zijn onder meer vestigingen in Azië en Amerika. Wereldwijd werken er meer dan 15.000 werknemers bij het industrieconcern.