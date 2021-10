Arrestaties na vechtpartij in vol aanmeldcentrum in Ter Apel

In het aanmeldcentrum van het azc in Ter Apel is gisteravond onrust ontstaan onder tientallen asielzoekers. De politie heeft vijf mensen aangehouden.

De onrust begon volgens RTV Noord op het terrein van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) en verplaatste zich daarna naar de openbare weg. Een aantal asielzoekers gedroeg zich daar volgens de politie vervelend.

"Na overleg met de burgemeester is besloten ook de Mobiele Eenheid in te zetten", zegt een woordvoerder van de politie tegen de regionale omroep. Een deel van de groep keerde zich tegen de agenten en gooide met stenen.

Veldbedden en stoelen

In het aanmeldcentrum van de IND is het de laatste dagen drukker dan anders. Alle bedden zijn vol. Als noodmaatregel zijn 150 veldbedden bijgeplaatst, maar ook dat bleek niet genoeg. Ook afgelopen nacht heeft een aantal mensen op een stoel gebivakkeerd.

Het COA blijft op zoek naar andere opvangplekken. Daarvoor is de organisatie onder meer in gesprek met gemeenten, hotels en vakantieparken.

Gisteren werd bekend dat de kazerne in Zoutkamp gebruikt wordt om het azc in Ter Apel te ontlasten. De Afghanen die daar zaten, zijn naar een andere plek verhuisd.