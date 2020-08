Één nieuwe corona-besmetting bekend na eerste testdag op Terschelling

Eerder deze week bleken minstens acht gasten van jongerencamping De Appelhof op het Waddeneiland besmet met corona, maar dit werd pas duidelijk na hun thuiskomst elders in Nederland. Uit voorzorg besloot de camping twee weken eerder te sluiten dan gepland, op 17 augustus. Bezoekers aan De Appelhof en andere mensen op Terschelling die zich zorgen maken over corona, konden zich vandaag laten testen in een snel ingerichte teststraat op het eiland.

De uitslagen van de teststraat zouden aan het begin van de avond bekend worden, maar dat werd uiteindelijk rond 22.00. Volgens verslaggever Kysia Hekster had dat mogelijk te maken met het feit dat niet alle geteste mensen bereikt konden worden met de uitslag. "Er zijn vandaag jongeren naar huis gegaan die zich wel hebben laten testen, maar niet de uitslag wilden afwachten. Ook omdat er bezorgde ouders waren die zeiden: 'kom nou maar naar huis, dan zien we thuis wel weer verder, blijf niet op die camping'."

Hekster heeft het over een "chaotische situatie" in de haven vandaag: "we zagen 's middags jongeren vertrekken met de veerboot, ook jongeren die zichzelf hadden laten testen. Rond 19.00 begonnen mensen van Handhaving jongeren terug te sturen, omdat ze niet op de reguliere boot mee mochten voordat ze hun uitslag hadden. Zij zijn later weer met een aparte boot naar het vasteland gebracht."

Marcel de Jong van de Friese GGD is toch tevreden over deze eerste testdag, vertelt hij aan de NOS. "Normaal laat de uitslag van een coronatest 24 uur op zich wachten, nu kostte het iets meer dan een dagdeel. We zijn heel tevreden, ook omdat jongeren zich vandaag meer hebben laten zien dan verwacht. Ze zijn heel bewust van het risico van corona."

Pakweg zestig mensen die vandaag zijn getest, hebben de uitslag nog niet. Zij krijgen die morgen, zegt de veiligheidsregio. Tachtig anderen werden vanochtend weggestuurd van de testlocatie, omdat ze te laat waren en omdat het testmateriaal opraakte. Vrijdag om 9.00 gaat de testlocatie in Midsland weer open tot ongeveer 11.30. Mensen die zich willen laten testen krijgen dezelfde dag nog de uitslag, zegt de veiligheidsregio.