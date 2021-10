Wiebes wint opnieuw massasprint in Ronde van Groot-Brittannië

Lorena Wiebes heeft na de vierde rit ook de vijfde etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. Ze was in de rit op 95,4 kilometer van Colchester naar Clacton de snelste in de massasprint.

Only the 𝙨𝙚𝙘𝙤𝙣𝙙 rider in @AJBell Women's Tour history to win back-to-back stages! Congratulations, @lorenawiebes 🙌 [📸 --> @swpixtweets ] #WomensTour #UCIWWT pic.twitter.com/gMgdiC5ZVl

De laatste negentien ritten in lijn in deze koers was het geen van de rensters gelukt om solo over de finish te komen. Hayley Simmonds dacht daar verandering in aan te brengen.

De Britse ging er na 7 kilometer vandoor en had met nog 40 kilometer te gaan 4.30 voorsprong op het peloton. Simmonds, die op 2.55 van leidster Vollering stond, mocht zelfs hopen op de leiderstrui, maar toen het peloton echt gas gaf, ging het hard. De Britse werd op 18 kilometer de meet teruggepakt.

Bekijk via de onderstaande tweet de winnende sprint van Wiebes: