Oranje-succes in Groot-Brittannië houdt aan: weer wint Wiebes massasprint

Lorena Wiebes heeft na de vierde etappe ook de vijfde etappe in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlandse was in de rit over 95,4 kilometer van Colchester naar Clacton de snelste in de massasprint.

Elisa Balsamo en Marjolein van 't Geloof legden beslag op respectievelijk de tweede en derde plaats. Demi Vollering, die woensdag de tijdrit won, behield de leiding in het algemeen klassement. Eerder won ook Amy Pieters een etappe.