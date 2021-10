'House of Kurz' kan einde betekenen van Oostenrijkse kanselier

Betoger verkleed als Kurz in de gevangenis - AFP

Misbruikt overheidsgeld, beïnvloeding van de pers, belastende appgesprekken. Na politie-invallen bij ministeries, het ÖVP-partijkantoor en de kanselarij woensdag verbaast Oostenrijk zich over een ongekend politiek schandaal. De bliksemcarrière van de 35-jarige kanselier Sebastian Kurz lijkt het resultaat van omkoping, politiek gekonkel en machtsmisbruik. Oostenrijkers spreken al van House of Kurz, de vergelijking met de machiavellistische Frank Underwood uit de Amerikaanse Netflix-serie House of Cards dringt zich immers op. Met gemasseerde peilingen zou Kurz eerst zijn eigen partijleider hebben gekapitteld, om vervolgens het kanselierschap te winnen. Het draaiboek daarvoor heette onomwonden Projekt Ballhausplatz, naar de ambtswoning van de Oostenrijkse regeringsleider. "Kurz overleefde al heel wat crises en aantijgingen, maar nu wordt het wel heel lastig voor hem", denkt Duitsland-correspondent Wouter Zwart. "Hijzelf en de hele kliek om hem heen, die zichzelf De Familie noemt, wordt met naam en toenaam genoemd. Er lijkt een duidelijke campagne te zijn geweest om Kurz op het schild te hijsen." Kurz spil De Oostenrijkse aanklagers kwamen berichten over de populariteitscampagne toevallig tegen in appgesprekken op in beslag genomen telefoons. Het OM noemt tien personen, onder wie expliciet Kurz zelf en zijn allernaaste medewerkers. "Sebastian Kurz was de spil, alle misdrijven zijn primair in zijn belang geweest", aldus de aanklager. Een politiek wonderkind was Kurz, Zukunftshoffnung van zijn conservatieve Volkspartei, die op rechts worstelde om een antwoord te vinden op de populistische FPÖ. Staatssecretaris op zijn 24ste, buitenlandminister drie jaar later en ambities om in 2017 kanselier te worden. "Hij had het imago van een jonge, knappe politicus, zoals we destijds ook Obama, Trudeau en Macron leerden kennen", zegt Zwart. "Zonder de publiciteitscampagne waar hij nu van wordt beticht had hij het misschien ook gered. Je kunt je afvragen: dat heeft zo'n jongen toch niet nodig?"

Quote Opdracht tot enquête: met SK alles beter Peilingen kregen een opdracht mee

De Familie speelde frisierte peilingen door naar tabloid Österreich van mediamagnaat Wolfgang Fellner. "Opdracht tot enquête: met SK alles beter", luidde de samenvatting van het plan. Het ging daarbij in eerste instantie om peilingen waarbij toenmalig partijleider Mitterlehner als kansloos werd afgeschilderd of Kurz juist als goudhaantje. "De ÖVP heeft het zwaar", luidde een analyse van Österreich bijvoorbeeld. "Het is wachten op een nieuwe chef, Sebastian Kurz." Met de slechte ÖVP-peiling was Kurz in zijn nopjes: "Bedankt voor Österreich", reageerde hij richting zijn naaste medewerker, Thomas Schmid. Toen Kurz zijn voorganger aan de kant had geschoven, maakte de ÖVP juist weer een sprong in de peilingen. Ondertussen werden de enquêtes ook ingezet om de populariteit van zijn standpunten te onderstrepen of het gebrek aan vertrouwen in andere kandidaten. Volgens de aanklagers werd daarbij zeker één keer een van tevoren afgesproken uitkomst doorgegeven.

Betogers tegen Kurz protesteren met de appgesprekken die hij voerde - AFP