Den Haag verbiedt reclames voor auto's en vliegreizen in bus- en tramhokjes

Den Haag gaat reclames voor vliegreizen en benzineauto's weren uit bus- en tramhokjes. De gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met een voorstel van de Partij voor de Dieren, die wil dat de reclames voor fossiele producten verdwijnen.

"Fossiele producten zijn letterlijk levensbedreigend voor toekomstige generaties. Toch word je overspoeld met reclames voor vliegreizen en nieuwe benzineauto's", zegt fractievoorzitter Robert Barker tegen Omroep West. De partij vindt dat een reclameverbod een eerste stap is in het stoppen met het gebruik van kolen, olie en gas, om zo klimaatverandering tegen te gaan.

"Tabaksreclame is al verboden vanwege de enorme gezondheidsschade. De schade die fossiele producten veroorzaken aan de longen van de aarde is ook groot", zegt Barker.

Eerste gemeente in Nederland

De exploitant van de bus- en metrohokjes, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, had eerder al aangegeven open te staan voor het weren van advertenties van schadelijke producten.

Den Haag is voor zover bekend de eerste gemeente in Nederland die reclame voor fossiele producten in bus- en tramhokjes verbiedt. Amsterdam besloot eerder wel zulke reclame te weren in de metro.