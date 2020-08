RB Leipzig verslaat Atlético en treft PSG in halve finales Champions League

RB Leipzig heeft zich door een 2-1 zege op Atlético Madrid geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Daarin is volgende week dinsdag Paris Saint-Germain de tegenstander.

Leipzig vloog uit de startblokken, drong Atlético terug en kreeg in de vierde minuut de grootste kans uit de eerste helft: Marcel Halstenberg volleyde van dichtbij over.

De Spanjaarden kwamen vervolgens iets beter in de wedstrijd, maar meer dan een kopbal van Steven Savic en een schot van Yannick Carrasco - beide gepakt door keeper Peter Gulásci - leverde dat niet op.

Leipzig werd steeds sterker en was de baas op het middenveld. Daar liet het prima combinaties zien, maar de ideeën bleken op zodra het zestienmetergebied werd bereikt. De Spaanse defensie had weinig moeite met de Duitse voorzetten. Alleen een kopbal in blessuretijd van Dayot Upamecano, recht op doelman Jan Oblak af, bracht nog enige opwinding.