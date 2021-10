Van welke weerman is deze mouw? Na bijna 70 jaar is het duidelijk

Een hand, een mouw en een stem, meer was er van de eerste weerpresentatoren op televisie niet te zien. Gisteren lieten we in het kader van 70 jaar televisie in Nederland zien hoe de eerste weerberichten werden gemaakt. In het NOS Journaal van 20.00 uur noemde Gerrit Hiemstra bij een fragment van toen de naam van weerman Joop den Tonkelaar, die te zien zou zijn geweest. Maar kort na de uitzending meldde zijn dochter zich: hij was het niet.

Inmiddels is duidelijk dat de weerman in kwestie Herman Buddingh was. "Zijn stem was te horen bij het tekenen op de weerkaart", zegt zoon Joost Buddingh tegen de NOS, nadat hij op de fout had gewezen. "Het is heel duidelijk de stem die ik herken, en de intonaties. Zo sprak hij."

Zo krijgt de onherkenbare weerman in dit filmpje uit 1956 uiteindelijk toch de goede naam: