Tientallen doden en gewonden bij aanslag op moskee in Afghanistan

Bij een aanslag op een moskee in Afghanistan zijn tientallen sjiieten omgekomen of gewond geraakt. De moskee staat in Kunduz, de hoofdstad van de gelijknamige provincie in het noorden van Afghanistan. De aanslag was vermoedelijk het werk van een zelfmoordterrorist.

De berichten over het aantal doden lopen uiteen. De lokale autoriteiten zeggen tegen een Afghaanse nieuwszender dat er 46 mensen zijn omgekomen en 140 gewond zijn geraakt.

Een woordvoerder van Artsen zonder Grenzen (AzG) heeft tegen persbureau DPA gezegd dat in de plaatselijke AzG-kliniek zeker twintig doden en negentig gewonden zijn binnengebracht. In een ander ziekenhuis zouden ook slachtoffers zijn binnengekomen.

Op deze beelden zijn in doeken gewikkelde doden te zien: