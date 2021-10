Mogelijk honderd doden bij aanslag op moskee Afghanistan

Bij een aanslag op een moskee in Afghanistan zijn mogelijk honderd sjiieten omgekomen. Volgens Artsen zonder Grenzen zijn er al negentig doden geteld en zal het dodental nog zeker oplopen. De explosie was in de provincie Kunduz, in het noordoosten van het land.

Op het moment van de explosie was het vanwege het vrijdaggebed erg druk in de moskee. Volgens een woordvoerder van de Taliban is een groot aantal bezoekers een "marteldood" gestorven.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is niet opgeëist, maar IS heeft de afgelopen weken meerdere aanslagen in Afghanistan gepleegd, waaronder een op een moskee. IS pleegt vaker aanslagen op sjiieten.