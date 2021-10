Mollema kijkt uit naar Lombardije, maar vreest Roglic: 'Zelfs als ik superbenen heb'

Zes dagen na de historische editie van Parijs-Roubaix staat zaterdag het laatste wielermonument van het seizoen op het programma: de Ronde van Lombardije. Wie denkt aan Nederlanders in 'de koers van de vallende bladeren', komt al snel bij Bauke Mollema terecht. De 34-jarige Groninger gaat voor de dertiende keer van start in de Italiaanse klassieker, die hij in 2019 won. Vorig jaar werd hij vierde. "Het is een van mijn favoriete koersen natuurlijk. Ook de wedstrijd die ik het vaakst heb gedaan; ik heb hem pas één keer gemist sinds ik prof ben. En ik heb er mijn mooiste overwinning uit mijn carrière geboekt. Dus ik heb er wel zin in", kijkt Mollema vooruit vanuit Italië.

De vele koersen die de afgelopen week in Italië zijn verreden, stonden allemaal in het teken van de Ronde van Lombardije. Ook Mollema testte zijn vorm in de Ronde van Emilia (7e), Milaan-Turijn (21e) en Tre Valli Varesine. In die laatste koers stapte hij dinsdag af, maar dat was vooral uit voorzorg. "Vanwege het slechte weer wilde ik geen risico nemen." "Het is even de vraag of de topvorm er is, maar ik heb wel een goede voorbereiding gehad. Ik ken het parcours", concludeert Mollema. "Zulke zware wedstrijden (als Lombardije) liggen mij nog beter dan de wedstrijden die we de afgelopen week hebben gezien." Kijk hieronder de beelden van de zege van Mollema in 2019 terug.

Met al zijn ervaring weet Mollema heel goed wat hij kan en wat zijn huidige vorm waard is. Hij heeft natuurlijk ook gezien wie de afgelopen tijd in de Italiaanse koersen een sterke indruk maakte; Primoz Roglic won op imposante wijze in Emilia én Turijn. "Zelfs als ik superbenen heb, denk ik niet dat ik hem ga kunnen volgen als hij op die hele zware klim al aan gaat", klinkt het realistisch uit de mond van Mollema.

"Evenepoel heb je ook nog, die rijdt ook heel sterk dit jaar. Adam Yates rijdt goed, Woods ook, en Almeida. Er zijn wel echt een paar mannen die er in ieder geval op papier bovenuit steken. Maar met zo'n zware klassieker van 240 kilometer weet je het nooit. Ik hoop wel dat er een moment komt waar ik van kan profiteren. Misschien niet zozeer op het zwaarste moment in de koers, maar daarvoor of daarna." Daarbij kan Mollema zich vasthouden aan een hoopgevend feit uit de wielergeschiedenis: in 2019 won hij in Lombardije door slim te koersen en op het juiste moment weg te rijden.

Zou hij zoiets zaterdag weer kunnen? "Ik hoop het. Ik denk dat ik toen eigenlijk ook niet de sterkste was in koers. Wie weet, we gaan in ieder geval ons best doen."