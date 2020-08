Drenkeling uit het water gehaald bij IJburg

Bij IJburg in Amsterdam is een drenkeling na een zoekactie uit het water gehaald. Het slachtoffer werd naar het strand van IJburg gebracht en gereanimeerd. Daarna is hij met spoed naar een ziekenhuis vervoerd.

De hulpdiensten werden rond 18.40 uur gealarmeerd. Duikers van de brandweer zochten samen met een politieboot het water af. Ook werd er een menselijke ketting gevormd om de man te vinden, schrijft NH Nieuws.

Vanochtend werd door een zwemmer al een lichaam gevonden in het water bij IJburg, meldt AT5. Met de hulp van omstanders is de overledene naar de kant gebracht, waarna de politie is gebeld.