Mist leidt al hele dag tot problemen op luchthavens

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport lag vanochtend tussen 11.00 en 12.00 uur plat door de mist. Aan het begin van de middag werd het vliegverkeer hervat, maar daarmee zijn de problemen voor reizigers nog niet opgelost. Ook op Rotterdam The Hague Airport is het vliegverkeer verstoord.



Een aantal vluchten vanaf Eindhoven is geannuleerd, meldt Omroep Brabant. Andere vluchten lopen vertraging op. Het gebied achter de veiligheidscontroles is gesloten vanwege drukte in de terminal. Veel reizigers staan te wachten in de aankomst- en vertrekhal.

Reizigers krijgen het advies de vluchtinformatie goed in de gaten te houden via de website van Eindhoven Airport. Daarop is te zien dat veel vluchten met als bestemming Eindhoven worden omgeleid naar Brussel, Weeze, Maastricht en Keulen. Het vliegveld raadt reizigers aan om contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.

200 meter zicht

Ook op Rotterdam The Hague Airport leidt de mist tot problemen. "We hadden vanochtend 200 meter zicht", laat een woordvoerder weten aan Omroep West. "We moeten naar 450 meter zicht om weer vluchten te laten landen."

Zeven vluchten die vanochtend op de planning stonden om te vertrekken, zijn opgestegen. Maar een vliegtuig dat uit Turkije kwam en op het vliegveld zou landen, is uitgeweken naar het Duitse Paderborn Lippstadt.

Rotterdam The Hague Airport verwacht dat er de hele dag vertragingen zullen zijn. Het vliegverkeer wordt daar inmiddels ook weer opgestart.

Ook op Schiphol zijn vandaag meerdere vluchten door de mist vertraagd.

Code geel

In grote delen van Nederland was het zicht de hele ochtend minder dan 200 meter. Tot 12.00 uur gold daarom code geel.