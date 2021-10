Ja-sticker beleeft opmars: 'Er is 27 miljoen kilo papier bespaard'

"Bij huishoudens waar reclame door de bus komt, vallen er wekelijks zo'n 25 folders op de deurmat. Dat is 30 kilo aan reclame per jaar", zegt woordvoerder Mariska Joustra van Milieu Centraal. "Consumenten moeten keuzevrijheid hebben, maar laat wel de meest milieuvriendelijke keuze de standaard zijn."

"Zo, die kan eraf", zegt Marlies over de nee/ja-sticker op haar brievenbus. Sinds 1 oktober is het brievenbusstickerbeleid in haar gemeente Ridderkerk veranderd. Geen sticker betekent geen ongeadresseerde reclame. Wie wel reclame wil ontvangen, plakt een ja-sticker op de brievenbus. De nee/nee-sticker behoudt dezelfde functie.

Joustra van Milieu Centraal brengt daar tegenin: "Papier kan maar tot maximaal zeven keer hergebruikt worden. Recyclen kun je dus ook niet eindeloos doen. Daarnaast heeft ook reclame die gedrukt is op gerecycled papier impact op het milieu, aangezien iedere keer drukinkt en transport nodig is."

Volgens het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO) zijn reclamefolders helemaal niet zo vervuilend. "Er wordt gedaan alsof dat zo is, maar dat is simpelweg niet waar", stelt Bram ter Beek, directeur van KVGO. "Reclamefolders bestaan namelijk voor de volle 100 procent uit gerecycled papier."

In Amsterdam werd op 1 januari 2018 de ja-sticker geïntroduceerd, als eerste gemeente van Nederland. "In alle gemeenten bij elkaar is er sindsdien 27 miljoen kilo aan papier bespaard", zegt Joustra.

In Amsterdam heeft 19 procent van de huishoudens een ja-sticker op de brievenbus geplakt na de invoering van het nieuwe beleid. Voor de komst van de ja-sticker ontving zo'n 49 procent van de Amsterdamse huishoudens reclamefolders. In Utrecht daalde het percentage huishoudens dat reclame ontvangt van 48 naar 11 procent.

Naast het effect op het milieu heeft de invoering van de ja-sticker ook effect op de omzet van retailers, merkt Ter Beek van de KVGO op. "10 procent van de omzet van retailers komt uit de folders waarin zij adverteren. Dit kanaal wordt nu met het nieuwe beleid afgeblokt."

"Daarnaast is er een waterbedeffect", vervolgt Ter Beek. "Huis-aan-huisbladen mogen bij het nieuwe systeem namelijk wel gewoon in brievenbussen zonder sticker worden gestopt. En bij het oude systeem in brievenbussen met een nee/ja-sticker. Zo'n blad hoeft maar voor 10 procent uit redactionele content te bestaan. De andere 90 procent is reclame. Als het bereik van reclamefolders kleiner wordt, door de komst van de ja-sticker, gaan retailers gewoonweg adverteren in huis-aan-huisbladen. Je ziet nu al dat er hiervoor speciale bladen worden opgericht."

Marlies uit Ridderkerk is ondanks deze bezwaren toch blij dat er in haar gemeente een nieuw brievenbusstickerbeleid is. "Het ziet er toch een stuk netter uit, zo'n brievenbus zonder sticker."