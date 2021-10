1.98 meter en schoenmaat 48: Oranje treft met Cambuur-spits Uldrikis cultheld in wording

Roberts Uldrikis in het duel Letland-Turkije - AFP

Het Nederlands elftal komt vrijdagavond (20.45 uur) tegen Letland een opvallende verschijning tegen. SC Cambuur-spits Roberts Uldrikis heeft met zijn 1 meter 98 en schoenmaat 48 volgens zijn trainer Henk de Jong alles in zich om uit te groeien tot cultheld in Leeuwarden. "Dat wil hij ook graag. Hij is helemaal gek van het publiek. En ook van de club. Hij voelt zich echt thuis hier", zegt De Jong. De trainer van Cambuur keek onlangs raar op toen hij Uldrikis wandelend naar het stadion tegenkwam. "Blijkt dus dat hij geen rijbewijs heeft en iedere dag naar de club komt lopen. Toch al gauw zo'n drie kilometer. Heel apart."

Het Nederlands elftal speelt vrijdag om 20.45 uur een WK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Letland.

Voor de cultstatus van de 23-jarige Uldrikis werken dit soort anekdotes alleen maar mee. Ook zijn eerste doelpunt voor SC Cambuur, afgelopen weekend tegen AZ, past wat dat betreft helemaal in het plaatje.

De Letse aanvaller kwam deze zomer over van het Zwitserse FC Sion, maar zijn debuut voor SC Cambuur liet vanwege een hoofdblessure lang op zich wachten. Afgelopen zondag was het zover. Hij had slechts tien minuten nodig om zijn eerste doelpunt te maken. Het doelpunt van de slungelige Uldrikis kwam nogal curieus tot stand. Eigenlijk liep hij in de baan van het schot van teamgenoot Michael Breij, maar via de grote voet van Uldrikis werd de bal van richting veranderd en belandde vervolgens gelukkig in het doel. "Het was heel fijn voor mij om erin te komen en gelijk te scoren. Het was ook wel een beetje geluk. Ik heb heel grote voeten. Maat 48. Dus dat heeft zeker geholpen", grapte hij na afloop van de wedstrijd.

De Letse spits benadrukte dat hij meer is dan alleen een boomlange, hoekige spits. De vergelijking met Peter Crouch, die in Friesland al snel werd gemaakt, ziet hij zelf anders. Hij spiegelt zich liever aan Zlatan Ibrahimovic. "Dat is natuurlijk ook een beetje een geintje", zegt De Jong. "Misschien de lengte, haha. Maar zonder dollen, hij kan wel goed voetballen hoor. Ook met zijn voeten." In Friesland moet hij de concurrentie aangaan met Tom Boere en Sam Hendriks. Het lijkt erop dat hij nu de tweede spits in de pikorde is bij SC Cambuur. "Hij moet zijn plekje nog afwachten, want Tom Boere doet het keurig", legt De Jong uit. "Eerst maar eens echt fit worden. Dat weet hij ook."

Het is ook de reden waarom De Jong hem deze week laat meedoen met Letland. Op die manier kan de 27-voudig international fit worden en wedstrijdritme opdoen. "Ik verwacht ook dat hij gaat spelen tegen Nederland, want volgens mij ontbreekt hun andere spits." Fles Beerenburg Uldrikis verheugt zich op de wedstrijd tegen Oranje. En vooral op de duels met centrale verdediger Virgil van Dijk. In de heenwedstrijd kwam hij nauwelijks in de buurt van het doel van Oranje, zijn trainer De Jong durfde daarom wel een weddenschap met hem aan. "Als hij scoort dan krijgt hij een fles Beerenburg van mij. Althans zijn vader, want zelf drinkt hij niet! En als hij de winnende maakt? Dan ook, maar ik ben natuurlijk voor Nederland, dus dan staat hij er wel naast de komende vier wedstrijden."