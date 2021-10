Savelkouls knokte zich naar Tokio, maar stopt nu toch met judo

Tessie Savelkouls zet een punt achter haar judocarrière. De 29-jarige judoka kwam afgelopen zomer voor het eerst weer in actie na haar horrorblessure ruim een jaar geleden. Op de Olympische Spelen in Tokio moest ze in de tweede ronde in de klasse boven 78 kilogram haar meerdere erkennen in de Zuid-Koreaanse Han Mi-jin.

Dat Savelkouls weer op de judomat stond, was al een wonder. Een jaar geleden werd betwijfeld of ze ooit nog normaal zou kunnen lopen. De partij in Tokio bleek haar laatste wedstrijd. "Het is tijd om afscheid te nemen", schrijft Savelkouls op haar Instagram-pagina.

Tijd voor iets anders

"Ik kan niet zeggen dat ik trots ben op de resultaten van de afgelopen jaren, want dat ben ik niet. Het voelt alsof ik veel meer had kunnen bereiken. Maar ik ben wel trots op alle mooie momenten die ik heb meegemaakt met allerlei mensen. Het is tijd voor iets anders."

In februari 2020 ging het helemaal mis tijdens het grandslamslamtoernooi in Parijs voor Savelkouls. In de eerste partij raakte haar onderbeen geblokkeerd bij een actie van haar tegenstandster Romane Dicko. De knie raakte uit de kom en een zenuw in haar been scheurde over een lengte van acht centimeter.

In juni blikte Tessie Savelkouls nog vooruit op haar rentree tijdens de Olympische Spelen.