Kabinet: geen gas uit Groningen vanwege energieprijzen

'Been bijtrekken'

Minister Hoekstra van Financiën wijst erop dat vrijwel iedereen, ook de experts, door de stijging van de gasprijzen is verrast. Hij zegt dat hij niet even een oplossing uit zijn mouw kan schudden. "Maar we zullen een been moeten bijtrekken. Dit vraagt om actie."

Het kabinet houdt voorlopig een aantal putten in het Groningenveld "op de waakvlam", zodat er in uitzonderlijke gevallen op kan worden teruggevallen.