Wisselende resultaten voor Verstappen, gridstraf voor snelle Hamilton

Max Verstappen in actie in Turkije - AFP

Zijn eerste rondjes in de witte Red Bull-bolide hebben Max Verstappen een tweede tijd opgeleverd bij de eerste vrije training en een vijfde tijd in de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Turkije. Met de nieuwe kleuren op de auto, een eerbetoon aan motorleverancier Honda die na dit seizoen stopt met motoren leveren, moest Verstappen in de eerste sessie uiteindelijk vier tienden toegeven op de Brit Lewis Hamilton. Enkele uren later waren de verschillen wat groter en kwam Verstappen tot een vijfde tijd, op zes tienden van Hamilton, die wederom de snelste was. Er lijkt nog flink wat werk aan de winkel voor de renstal van Verstappen, want ook zijn ploeggenoot Sergio Pรฉrez (10de en 4de) maakte geen verpletterende indruk.

๐ ๐‘๐ˆ๐ƒ๐€๐˜ โ˜€๏ธ Who's excited to see the Bulls on track? ๐Ÿ™Œ pic.twitter.com/UgCMKHUNxM — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) October 8, 2021

"We wilden graag iets terugdoen voor Honda en hopen dat we in deze kleuren de race op onze naam schrijven", zei Red Bull-teambaas Christian Horner over de nieuwe kleurstelling. "We verheugden ons enorm op Suzuka, maar de pandemie zette er een streep door. Het wit maken van de auto kan natuurlijk niet tippen aan een thuisrace voor de fans, maar we hopen dat ze het gebaar waarderen." Gridstraf Hamilton weet al dat hij zondag plekken moet inleveren op de startopstelling. De Brit heeft zijn verbrandingsmotor laten vervangen, wat hem een gridstraf van tien plekken oplevert. Ferrari-coureur Carlos Sainz heeft een compleet nieuwe motor en start zondag helemaal achteraan. Wanneer zondag bij de zestiende van 22 races de lichten uitgaan, wordt er weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de bloedstollende titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton. De Brit heeft op dit moment twee punten voorsprong op de Nederlander.

