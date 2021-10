Eurovisie Songfestival volgend jaar in Turijn

Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar gehouden in Turijn. Dat heeft de Italiaanse Publieke Omroep RAI besloten.

Turijn werd gekozen uit vijf steden die het Songfestival wilden organiseren. Milaan, Bologna, Rimini en Pesaro hadden zich ook opgegeven.

Traditiegetrouw bepaalt de publieke omroep van het organiserende land in welke stad het Songfestival plaatsvindt. De steden moeten voldoen aan diverse voorwaarden. Zo moet er een locatie zijn waar een groot evenement kan worden georganiseerd, er moeten minstens tweehonderdduizend hotelkamers zijn en de stad moet goed bereikbaar zijn met het vliegtuig.

"In 2006 werden de Winterspelen in Turijn gehouden. In het verleden heeft de stad dus al aangetoond dat ze een evenement van formaat kan organiseren", zegt correspondent Heleen D'Haens. "Dat heeft waarschijnlijk een ook rol gespeeld."

In mei ging Italië er met de winst van het Eurovisie Songfestival vandoor. Het liedje Zitti e buoni van rockband Måneskin kreeg de meeste stemmen, daarmee kreeg Italië, na Nederland, de eer om het songfestival te organiseren. Het Songfestival wordt in mei 2022 gehouden.

Kijk hier het moment van de winst terug: