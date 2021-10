Bayer-revelatie Frimpong leert Nederlands bij Jong Oranje: 'Voetbaltermen ken ik al'

Jeremie Frimpong - Pro Shots

Het moet toch een beetje raar zijn. Voetballen met een selectie van 24 spelers van wie er 23 dezelfde taal spreken en jij niet. Dat is precies wat er aan de hand is met Jeremie Frimpong bij Jong Oranje. De rechtsback werd 20 jaar geleden geboren in Amsterdam, maar vertrok op zijn zevende met de familie naar Engeland. Op zijn negende werd hij opgepikt door Manchester City. Daar doorliep Frimpong de jeugdopleiding, maar tot een doorbraak kwam het niet. Hij vertrok in 2019 naar de Schotse topclub Celtic, waar hij na anderhalf jaar het niveau alweer was ontgroeid. Dit seizoen is hij onbetwiste basisspeler bij Bayer Leverkusen, de trotse nummer twee in de Bundesliga, waar de aanvallende rechtsback met assists strooit. De Duitsers geloven heilig in Frimpong, voor wie er miljoenen werden neergeteld.

Jeremie Frimpong viert feest bij Bayer Leverkusen - Pro Shots

Bij Jong Oranje, waar hij vorige vorige maand zijn debuut maakte, krijgt de voetballer acht dilemma's voorgeschoteld, zodat wij hem in Nederland iets beter leren kennen. Hij speelde immers nooit voor een Nederlandse club. Nederlands of Engels? "Engels! Toen ik vertrok uit Nederland was ik nog heel jong en toen we eenmaal in Engeland woonden, begon ik Engels te praten met mijn familie. Maar ik wil de Nederlandse taal zeker leren, want bij het nationale team spreken ze dat natuurlijk allemaal." "Mijn zus spreekt wel Nederlands en probeert me, als we tijd hebben, de taal een beetje te leren. Ik ken de voetbaltermen al wel. Alles wat tijdens de teammeeting wordt gezegd, kan ik begrijpen, ook al reageer ik in het Engels. Ik leer beetje bij beetje." Amsterdam of Manchester? "Ehm... (na lang nadenken): Amsterdam. Omdat het nog een beetje nieuw voor me is. Ik ben niet elke dag in Nederland en in Manchester ben ik heel mijn leven geweest. Als voetballer heb je ook weinig tijd om naar Amsterdam te komen."

Jeremie Frimpong bij Jong Oranje (onder tweede van links) - Pro Shots

"Ik ben in Nederland geboren, maar ik heb er niet heel veel herinneringen aan. Er woont hier nog steeds familie, dus soms ga ik wel voor langere tijd. Dan gaan we uiteten, naar de bios, dat soort dingen." Pep Guardiola of Peter Bosz? "Natuurlijk Peter Bosz. Hij heeft me naar Leverkusen gehaald. Maar het zijn allebei goede coaches met aanvallende intenties, daar houd ik van. Of ik Bosz bij Leverkusen mis? Natuurlijk." Frimpong kwam in de vorige winter voor dertien miljoen euro over van Celtic. Bosz werd in maart ontslagen na drie nederlagen in vier duels en hij is inmiddels trainer bij Olympique Lyonnais.

Frimpong krijgt bij Leverkusen instructies van coach Peter Bosz - Pro Shots

"Ik heb hem niet helemaal kunnen laten zien wat ik kan. Ik speelde pas een paar duels en toen werd hij al ontslagen. Ik wilde dat ik hem meer had kunnen laten zien, want hij was een van de redenen om naar Leverkusen te gaan." Pep Guardiola is nog altijd trainer van Manchester City. Als jeugdspeler liet hij Frimpong een paar keer meetrainen met het eerste elftal, maar tot een debuut kwam het nooit, waarna Frimpong vertrok. Bratwurst, fish and chips of boerenkool? "Wat is dat laatste? Ik ga voor fish and chips. Dat is beter dan bratwurst. Duits eten is niet echt mijn ding, haha." Twee megatalenten van City en United inmiddels, met wie je in de jeugd bij City samenspeelde: Phil Foden of Jadon Sancho? "Je kunt ze niet vergelijken. Het zijn andere spelers, voetballen op verschillende posities. Het zijn wel allebei goede gasten, al spreek ik ze niet meer vaak. Zo gaat dat helaas in de voetballerij, waarin iedereen zijn eigen weg gaat." Je twee landgenoten bij Leverkusen: Mitchel Bakker of Daley Sinkgraven? "Daar kan ik niet tussen kiezen! Goede spelers, met wie ik goed contact heb. Ze proberen me tussendoor ook wat Nederlands te leren. Op het veld zijn ze heel serieus, maar daarbuiten hebben we veel lol."

Jeremie Frimpong in actie voor Jong Oranje - Pro Shots

"Het zijn technisch vaardige spelers, aanvallende verdedigers. Daarom spelen we ook voor Leverkusen. Ik voel me als Nederlander ook met ze verbonden. Als ik ze zie, is het goed. Dat voelen we zo en dat is cool." Spelen voor Nederland of voor Ghana, waar je ouders vandaan komen? Je mag voor beide landen uitkomen... "Nederland. Ik heb nooit gespeeld voor Ghana, maar ik wil voor Nederland uitkomen. Al hoef ik nu nog niet te kiezen, dus je weet het nooit. Wat mijn ouders willen? Het maakt hen niet uit, het is mijn keuze, zeggen ze." "Ik vind Nederland een heel goed team, in een geweldig land. Ik voel me ook een Nederlander. Ik moet alleen nog de taal spreken. Het Wilhelmus? Dat moet ik ook nog leren, haha." Denzel Dumfries of Jeremie Frimpong? "Dan ga ik natuurlijk voor mezelf. Dumfries is echt een heel goede rechtsback. Daarom is hij ook de nummer één van Nederland. En daarom wilde Internazionale hem ook hebben. Ik zal hard moeten werken, maar ik ben nog jong. The future is bright, you know."