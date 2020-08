Stille tocht in Rotterdam voor doodgestoken meisje (15)

Die ruzie liep dusdanig uit de hand dat Alice werd neergestoken. Hulpverleners hebben geprobeerd haar te reanimeren, maar ze overleed ter plekke. De verdachte is direct door de politie aangehouden. Op het moment van de steekpartij waren er volgens de politie nog drie of vier andere mensen in de woning. Zij krijgen slachtofferhulp aangeboden.

Nabestaanden lopen vrijdagavond van het Marconiplein naar de Mathenesserdijk in de Rotterdamse wijk Spangen. Daar staat de bovenwoning waar Alice woensdagavond ruzie kreeg met een 16-jarig meisje dat in het huis woont. De twee kenden elkaar waarschijnlijk van school.

Zowel in Schiedam als in Rotterdam is verslagen gereageerd op het drama. Het slachtoffer wordt door bekenden omschreven als "een mooi en lief meisje". De verdachte komt volgens buurtbewoners "uit een heel aardige familie".

Wat de aanleiding was voor de ruzie met fatale afloop is niet duidelijk. Een bekende van de familie zegt tegen Rijnmond dat het ging om een onbeantwoorde liefde. Het 16-jarige meisje zou verliefd zijn geweest op Alice, die zes jaar geleden van Brazilië naar Nederland verhuisde. Dat scenario is niet bevestigd door de politie en de betrokken families. Omdat het om minderjarigen gaat, is de politie terughoudend met het verstrekken van informatie.