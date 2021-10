Collectief dat ABP uit fossiele industrie wil bovenaan Duurzame Top 100

Dagblad Trouw heeft burgercollectief ABP Fossielvrij op de eerste plek gezet in de jaarlijkse Duurzame Top 100. De jury van de ranglijst van groene burgerinitiatieven roemt de onbevreesdheid van de mensen die zich hebben verbonden aan het initiatief, omdat ze durven op te staan tegen de "financiële gigant" ABP.

ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland, met zo'n 3 miljoen deelnemers en 500 miljard euro aan uitstaande beleggingen. ABP Fossielvrij, dat is opgericht door ABP-deelnemers, wil dat het ambtenarenfonds niet langer investeert in olie, kolen en gas. Recent stapte het collectief hierom ook naar de rechter.

"ABP Fossielvrij is een onvermoeibare burgerbeweging met een sterk strategisch doel", zegt jurylid en financieel klimaatexpert Laurie van der Burg.