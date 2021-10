Trump wil dat oud-medewerkers zwijgen bij onderzoek naar Congresbestorming

De Amerikaanse oud-president Trump wil voorkomen dat zijn voormalige medewerkers moeten getuigen in een Congresonderzoek naar de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers. In een brief die persbureau AP heeft gezien, schrijft Trump aan getuigen die zijn opgeroepen dat hun gesprekken met de president vertrouwelijk waren.

De Congrescommissie die de aanval op 6 januari onderzoekt heeft vier directe medewerkers van Trump gedagvaard om te getuigen over de invloed van Trump op de woedende massa die het Congres binnendrong. Onder hen zijn oud-stafchef Mark Meadows en de vertrokken adviseur Steve Bannon.

De brief aan de opgeroepen personen stelt dat hun gesprekken met Trump vallen onder het executive privilege, de vrijheid die elke president krijgt om vrij te overleggen met adviseurs zonder bang te zijn dat ze ooit hoeven te getuigen over die vertrouwelijke besluitvorming.

Presidenten van beide partijen hebben in het verleden een beroep gedaan op dit verschoningsrecht: president Nixon probeerde zo bijvoorbeeld tevergeefs opnames over Watergate geheim te houden, president Obama wilde details over een mislukte undercoveroperatie niet bekendmaken.

Inspraak Biden

Of Trump in dit geval inderdaad gebruik kan maken van dit principe zal tijdens de hoorzittingen moeten blijken. Huidig president Biden had juist al laten weten geen gebruik te willen maken van het recht wat betreft opgevraagde Witte Huis-documenten over 6 januari.

Het Democratisch commissielid Schiff heeft al laten weten dat als de getuigen zullen zwijgen tijdens de hoorzitting, ze vervolgd kunnen worden voor minachting van het Congres. Onduidelijk is nog welke sanctie daarop staat; dat zal mede afhangen van de politieke wil om stappen te ondernemen.