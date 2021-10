Antony scoort bij Braziliaans debuut, voor het eerst sinds 2019 geen Argentijnse goal

Brazilië en Argentinië zijn nog altijd op de goede weg om zich te kwalificeren voor het WK voetbal in Qatar, maar eenvoudig ging het dit keer niet voor beide landen. In Caracas won Brazilië, dat eerste staat in de poule, met 3-1 van Venezuela en Argentinië kwam niet verder dan een gelijkspel (0-0) tegen Paraguay.

Door een rake kopbal van Eric Ramírez (Dynamo Kiev) kwam Brazilië al snel op achterstand tegen Venezuela. Zonder de geschorste Neymar en de geblesseerde Casemiro was het nog een flinke opgave om op gelijke hoogte te komen.

Goede invalbeurt

Uiteindelijk kopte Marquinhos in de zeventigste minuut de gelijkmaker binnen. Flamengo-spits Gabriel Barbosa schoot Brazilië vlak voor tijd vanaf de stip op voorsprong (2-1).

Het laatste kwartier van de wedstrijd mocht Antony zijn debuut maken voor het Braziliaanse elftal. De aanvaller van Ajax maakte een goede indruk en zette in de blessuretijd zelfs nog de 3-1 op het scorebord door een voorzet van Raphinha binnen te lopen.