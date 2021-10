Nederlands brievenbusfirma gelinkt aan rijkste vrouw van Afrika failliet

Dat aandelenbelang is daarom juridisch altijd van het Angolese staatsoliebedrijf Sonangol gebleven, oordeelde de arbitragecommissie. Daaruit volgt volgens de rechtbank Amsterdam dat de dividenduitkering aan Exem Energy "onverschuldigd is gedaan en derhalve terugbetaald moet worden".

Sinds de Luanda Papers brokkelt Dos Santos' miljardenimperium af. Zo oordeelde een arbitragecommissie van het Nederlands Arbitrage Instituut deze zomer dat een aandelenbelang in het Portugese olie- en gasbedrijf Galp ter waarde van ruim 400 miljoen in 2006 op onrechtmatige en corrupte wijze in handen van Exem Energy en daarmee Isabel Dos Santos kwam. Het FD schreef erover.

Daaruit bleek onder meer dat Dos Santos grote belangen in Angolese en Portugese bedrijven in Nederlandse brievenbusfirma's onderbracht, waaronder Exem Energy. Trouw beschreef hoe Dos Santos via Nederlandse brievenbusmaatschappijen zaken doet in olie, telecom en diamanten. Door haar vermogen steeds op een andere plek onder te brengen, verloren toezichthouders haar uit het oog .

Verhalen over de corruptie van Dos Santos gingen al langer rond en namen een vlucht na publicaties begin 2020 over de zogeheten Luanda Leaks. Journalistenconsortium ICIJ, waar in Nederland het FD en Trouw bij zijn aangesloten, kreeg documenten uit haar administratie in handen.

Exem Energy heeft een in 2017 onrechtmatig aan de brievenbusfirma uitgekeerde dividendbetaling van 52 miljoen euro niet terugbetaald, blijkt uit een faillissementsvonnis van de rechtbank Amsterdam. De belangrijkste benadeelde is het Angolese staatsoliebedrijf Sonangol, waar Isabel dos Santos in 2017 zelf aan het roer stond.

Een Nederlandse brievenbusfirma die werd gebruikt door de van corruptie beschuldigde Isabel dos Santos, is failliet verklaard. Het gaat om Exem Energy. Dos Santos wordt beschouwd als de rijkste vrouw van Afrika. Ze vergaarde haar rijkdom toen haar vader José Eduardo dos Santos president van Angola was, van 1979 tot 2017.

Exem, Esperaza, Galp en Sonangol, hoe zit het?

Via een schimmige constructie verkreeg Exem Energy in 2006 op papier een belang van 40 procent in Esperaza, een andere Nederlandse holding waaruit de dividendbetaling is gedaan. In Esperaza zat weer een belang van 15 procent in het Portugese olie- en gasbedrijf Galp. Op deze manier verkreeg Exem Energy 6 procent van de aandelen in Galp.

De verkopende partij was het Angolese staatsoliebedrijf Sonangol, waar de vader van Isabel dos Santos als president veel invloed had. De overige 60 procent van de aandelen in Esperaza hield Sonangol zelf. Deze hele transactie is afgelopen zomer door de arbitragecommissie van het Nederlandse Arbitrage Instituut nietig verklaard en heeft daarom juridisch nooit plaatsgevonden.