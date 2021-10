Biden maakt door Trump ingekrompen natuurgebieden weer groter

De Amerikaanse president Biden gaat drie natuurgebieden die door zijn voorganger Trump waren verkleind, weer groter maken. Het gaat om twee gebieden in de staat Utah die er samen 13.000 vierkante kilometer bij krijgen en om een zeereservaat in de Atlantische Oceaan dat 8000 km2 groter wordt.

Trump had Bears Ears en Grand Staircase-Escalante in Utah verkleind op verzoek van de Republikeinse leiders van de staat. Die wilden in de gebieden op zoek naar olie, gas en andere delfstoffen. Trump vond dat zijn Democratische voorgangers Obama en Clinton hun macht hadden misbruikt door de gebieden daarvoor af te schermen.

Gouverneur Cox van Utah reageert teleurgesteld op het besluit van Biden. "Dit laat klip en klaar zien dat de regering niet wil samenwerken met of luisteren naar de mensen die er het meest door worden geraakt", zegt de Republikein. De staat kijkt naar mogelijkheden om Bidens plannen aan te vechten.

Delen van de natuurparken zijn voor de oorspronkelijke bewoners van Amerika heilig. Zij zijn dan ook erg blij met het weer vergroten van de gebieden. "We moeten deze heilige plaatsen, die niet alleen de Hopi maar ook andere stammen belangrijk vinden voor hun geschiedenis, beschermen", zei Hopi-hoofd Nuvangyaoma,