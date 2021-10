Van de Zandschulp oogt vermoeid en verliest in eerste ronde Indian Wells

Botic van de Zandschulp is in de eerste ronde van het masterstoernooi van Indian Wells uitgeschakeld. De nummer 66 van de wereldranglijst ging met 7-6 (7), 2-6, 4-6 onderuit tegen de Amerikaan Marcos Giron.

Van de Zandschulp plaatste zich in Californië via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi. Het is zijn eerste optreden op de ATP-tour sinds zijn sensationele kwartfinaleplaats op de US Open, vorige maand.

Na een sterk begin van Van de Zandschulp kwam Giron (ATP-59) gaandeweg beter in zijn spel. Het zorgde voor een spannend slot van de eerste set, die in een tiebreak naar Van de Zandschulp ging.

De 26-jarige Nederlander kwam in die tiebreak 5-1 voor en leek 'm vrij simpel binnen te slepen, maar bij 6-4 miste hij twee setpunten. Hij kreeg zelfs nog een setpunt tegen op 6-7, maar wist de set toch nog te winnen door de tiebreak met 9-7 te beslissen.

Derde wedstrijd in 48 uur

Bij Van de Zandschulp, die vanwege de kwalificaties in de laatste 48 uur maar liefst voor de derde keer aan de bak moest, leek vermoeidheid toe te slaan in de tweede set. Giron was veel sterker en wist binnen een mum van tijd de set naar zich toe te trekken (6-2).

Van de Zandschulp wist zich te herpakken, begon sterk te serveren en had in de derde set het betere van het spel. Hij kreeg meerdere kansen om Giron te breken.

Toch verzuimde hij dat en toen Giron bij 4-4 de kans had om Van de Zandschulp te breken, deed hij dat direct. De Amerikaan mocht vervolgens serveren voor de wedstrijd en benutte zijn eerste matchpoint.