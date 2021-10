Duits schip mogelijk verantwoordelijk voor olielek Californië

De Amerikaanse kustwacht onderzoekt of een Duits vrachtschip mogelijk verantwoordelijk is voor het olielek, dat zaterdag voor de kust van de Amerikaanse staat Californië werd ontdekt.

De kustwacht is aan boord gegaan van het schip Rotterdam Express, dat onder Duitse vlag vaart, om te onderzoeken of het anker van dat schip een deel van een pijpleiding heeft meegesleurd en het lek heeft veroorzaakt.

Het schip zou vreemde bewegingen hebben gemaakt in de buurt van de plek waar het gat in de pijp zat. Dat meldt persbureau AP op basis van gegevens die de zeevaartnavigatiedienst verzamelde. AP bekeek de verzamelde data van meer dan twee weken.

Volgens een woordvoerder van de navigatiedienst kan het schip die bewegingen ook hebben gemaakt omdat er fouten zaten in het GPS-systeem. Het bijna 305 meter lange schip kreeg een ankerplaats toegewezen die het dichtst lag bij waar de pijp kapot was. Dat was voor de kust van Huntington Beach, het strand dichtbij de vlek.

Hapag-Lloyd, de rederij waar het schip voor vaart, bevestigt dat er onderzoekers aan boord zijn. Het bedrijf zegt dat het schip geen rol heeft gespeeld bij de olieramp. "We werken volledig mee met de autoriteiten", zegt een woordvoerder.

Hoeveelheid olie is nog niet duidelijk

Bijna een week na de ramp is nog steeds niet duidelijk hoeveel ruwe olie er in zee terechtkwam. De eigenaar van drie olieplatformen en de pijplijn zei vorige week dat het om een half miljoen liter ging. Maar later zei het bedrijf tegen federale onderzoekers dat er mogelijk ruim 111.000 liter is weggelekt.

Een advocaat die voor een natuurbeschermingsorganisatie werkt heeft twijfels bij dat verhaal. De raadsman werkte in het verleden aan de zaak van Deepwater Horizon, het grote olielek van BP in de Golf van Mexico in 2010. Hij stelt dat de hoeveelheid olie makkelijk te achterhalen moet zijn voor het bedrijf.

"Als ze weten wat de stroomsnelheid in de pijp was en hoeveel de druk afnam, zou je dat in een paar minuten moeten kunnen berekenen", zei hij. "Dit gaat om geld. Ze weten precies hoeveel ze verloren hebben."

Gouverneur Newsom van Californië was aanvankelijk optimistisch over de schoonmaakoperatie langs de stranden. Maar hij zei later dat het opruimen veel tijd en veel geld kost en dat mensen rondom Huntington Beach nog niet op het strand en in zee mogen.