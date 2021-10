Zwemmer Kroon verbetert Nederlands record op 400 meter kortebaan

Luc Kroon is bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Boedapest onder zijn eigen Nederlands record op de 400 meter vrije slag gedoken. De 20-jarige Volendammer kwam tot een tijd van 3.39,69 en was daarmee 0,15 sneller dan vorig jaar december in het Amsterdamse Sloterparkbad.

Kroon moest met zijn tijd wel genoegen nemen met de vierde plaats. De Zuid-Afrikaan Matthew Sates (3,37,92) pakte het goud en zwom en passant een wereldjeugdrecord.

Toussaint en Kamminga tonen vorm

Kira Toussaint zwom met 26,07 naar de winst op de 50 meter rugslag. Ook voor Arno Kamminga was het raak. De tweevoudig olympisch medaillewinnaar won de 100 meter schoolslag in 56,08.

Begin volgende maand worden in het Russische Kazan de Europese kampioenschappen kortebaan gehouden.